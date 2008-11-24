Выполняю работу в короткие сроки! Опыт разработки фирменных стилей (логотипов) и полного графического пакета. Участие в выставках, конкурсах. Художественная школа. Практикую живопись, графику. Высшее образование (Дизайн интерьера и ланшафта). Владею необходимыми графическими программами Illustrator‚ Photoshop‚ InDesign‚ Acrobat‚ CorelDraw‚ и др. Знаю цветокоррекцию‚ препресс‚ печатные и послепечатные процессы. Имею опыт в создания бренд-буков‚ опыт работы с банками‚ гостиницами‚ крупными промышленными предприятиями‚ развлекательнми и торговыми центрами.PR-агентствами‚ галереями и т.д. Имею клиентов на постоянном комплексном обслуживании. ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА Ответственность‚ нацеленность на результат‚ коммуникабельность‚ активная жизненная позиция.