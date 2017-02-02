автор статей, писатель, копирайтер, журналист

Я постоянно путешествую, поэтому для меня очень важно иметь надежную, а главное любимую, и что немало важно, удаленную работу. Полгода жила в Индии, оттуда же есть опыт преподавания английского для детей. Очень много времени провожу с носителями английского, что позволяет держать навыки разговорного всегда в тонусе. Сейчас живу и работаю в Таиланде, путешествую по Азии.И именно из-за того, что путешествие продолжается, очень нуждаюсь именно в удаленной работе.С огромным удовольствием взялась бы за статьи о путешествиях, разных странах и обычаях для какого-нибудь журнала. Возможны так же и фотоотчеты с места. Но так же с радостью займусь написанием статей на любую тематику, рерайтингом, написанием студенческих и школьных работ, набором текста, переводом. Я очень активный, общительный и позитивный человек, поэтому для меня жизненно необходимо, чтобы моя работа так же была активной, полезной для людей и приносила радость, как мне, так и окружающим.