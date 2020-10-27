Polina1996

Юридические услуги

В настоящее время являюсь главным юрисконсультом ЦБ РФ. Опыт работы 5 лет. Осуществляю квалифицированную помощь по следующим вопросам:

-проверка соответствия законодательству договоров (договоры: поставки, купли-продажи, услуг, аренды, ссуды,страхования, подряда, займ);

-подготовка проектов договоров, соглашений.

-помощь и консультирование по правовым вопросам, оказание правовой помощи присоставлении юридических документов;

-обработка претензий поступающих в ваш адрес со стороныгосударственных органов, контрагентов, сотрудников, физических лиц. Подготовка ответов на них, создание проектов и подготовка вариантов решений по поступающим претензиям;

-подготовка направление претензий контрагентам, физ лицам;

-подготовка исковых заявлений в арбитражные суды и суды общий юрисдикции;

-помощь при ведении исполнительных производств , подготовка необходимых документов и заявлений.

-любые юридические консультации.