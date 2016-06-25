Доброго времени суток! я студентка медицинского университета КМУ УАНМ, окончила 2 курс стоматологического факультета, ищу работу наборщика текста.

Навыки работы с компьютером: Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point), навыки работы с Интернетом (Google Chrome,Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express), графическим редактором CorelDRAW.

Целеустремленная, ответственная, энергичная, порядочная. Знание ПК на уровне уверенного пользователя, подключение к интернету.