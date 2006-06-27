Polina84

Полина Лыкова Polina84

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Лыкова Полина Алексеевна

Дата рождения : 3 октября 1984 г.

Телефон : (8482) 34-88-51

E-mail : [email protected]

Гражданство : РФ

Семейное положение : Не замужем

Образование:

Сентябрь 2001 –июнь 20006 Волжский Университет им. Н.В. Татищева г. Тольятти

Специальность: «филолог, переводчик двух иностранных языков»

Опыт работы:

2002 – 2006 гг. – выполнение переводов на дому

Дополнительная информация:

Знание ПК: Windows, MS Office (Word, Excel), Internet, Promt

Имею опыт стажировки за границей (США)

Трудолюбие, ответственность, способность работать в сжатые сроки гарантирую.