Лыкова Полина Алексеевна
Дата рождения : 3 октября 1984 г.
Телефон : (8482) 34-88-51
E-mail : [email protected]
Гражданство : РФ
Семейное положение : Не замужем
Образование:
Сентябрь 2001 –июнь 20006 Волжский Университет им. Н.В. Татищева г. Тольятти
Специальность: «филолог, переводчик двух иностранных языков»
Опыт работы:
2002 – 2006 гг. – выполнение переводов на дому
Дополнительная информация:
Знание ПК: Windows, MS Office (Word, Excel), Internet, Promt
Имею опыт стажировки за границей (США)
Трудолюбие, ответственность, способность работать в сжатые сроки гарантирую.
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