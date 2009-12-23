PolinaAnisimova

АНИСИМОВА ПОЛИНА ВИКТОРОВНА

Иркутск

89041234217

[email protected]

Опыт работы:

Март 2012 – январь 2013 – частный репетитор испанского языка

Июль 2011 – “СОГАЗ-Мед”. Обязанности – архивация медицинских актов

Частный перевод текстов (английский, испанский язык)

Образование:

2009 – 2014

Иркутский Государственный Лингвистический Университет

Факультет европейских языков

Специальность: теория и методика преподавания испанского и английского языков

Сентябрь 2011 – февраль 2012

Стажировка в университете г. Кадис (Universidad de Cádiz,facultad de filosofía y letras, filología hispánica)

Специальность: испанская филология

Доп. образование:

2008 – 2009

“Миллениум”

Специальность: парикмахер - стилист

Принимала участие в:

Май 2012

Best student 2012 (английский как 2 язык) – 3 место

Март 2011

Best student 2011 (английский как 2 язык) – 1 место

23.12.2009

Фонетический конкурс по испанскому языку (1 место)

Также принимаю участие во всех спортивных мероприятиях, состою в сборной команде университета по волейболу.

Навыки:

Компьютерные программы:

Word, Excel, Internet, Photoshop, PowerPoint, Windows Movie Maker, Skype.

Иностранные языки: испанский (сертификат DELE уровень B2) свободное владение, английский (Upper Intermediate)

Личные качества:

Ответственность, обязательность, пунктуальность доброжелательность, стрессоустойчивость, терпеливость, умение убеждать, находить общий язык с людьми, умение руководить, доброта.