PolinaAnisimova

АНИСИМОВА ПОЛИНА ВИКТОРОВНА
Иркутск
89041234217
Опыт работы:
Март 2012 – январь 2013 – частный репетитор испанского языка
Июль 2011 – “СОГАЗ-Мед”. Обязанности – архивация медицинских актов
Частный перевод текстов (английский, испанский язык)
Образование:
2009 – 2014
Иркутский Государственный Лингвистический Университет
Факультет европейских языков
Специальность: теория и методика преподавания испанского и английского языков
Сентябрь 2011 – февраль 2012
Стажировка в университете г. Кадис (Universidad de Cádiz,facultad de filosofía y letras, filología hispánica)
Специальность: испанская филология
Доп. образование:
2008 – 2009
“Миллениум”
Специальность: парикмахер - стилист
Принимала участие в:
Май 2012
Best student 2012 (английский как 2 язык) – 3 место
Март 2011
Best student 2011 (английский как 2 язык) – 1 место
23.12.2009
Фонетический конкурс по испанскому языку (1 место)
Также принимаю участие во всех спортивных мероприятиях, состою в сборной команде университета по волейболу.
Навыки:
Компьютерные программы:
Word, Excel, Internet, Photoshop, PowerPoint, Windows Movie Maker, Skype.
Иностранные языки: испанский (сертификат DELE уровень B2) свободное владение, английский (Upper Intermediate)
Личные качества:
Ответственность, обязательность, пунктуальность доброжелательность, стрессоустойчивость, терпеливость, умение убеждать, находить общий язык с людьми, умение руководить, доброта.