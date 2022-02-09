PolinaEvs109

Добрый день, меня зовут Полина.Я начинающий сторисмейкер и недавно прошла 1.5 месячный курс по сторисмейкингу от Алины Акиловой и Татьяны Максимовой. Сейчас у меня мало опыта, но много времени, для того чтобы начать работать и применять полученные знания на практике. В связи с этим, я бы хотела предложить вам, свою кандидатуру на ваше предложение о работе. Готова выполнить любое тестовое задание, а так же предлагаю пробный период моей работы, где вы поймёте - подхожу ли я вам) Буду рада обратной связи и помощи вам. Отличного Вам настроения!