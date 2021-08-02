PolinaGrankina04

Логотип, визитка, баннер, фирменный стиль.

Здравствуйте!

Арт-дизайнер к вашим услугам.

Создам/доделаю ваш логотип/визитку/баннер качественно. В работе использую графический планшет и программу Adobe Photoshop. Для работы мне понадобиться: подробное тз, пример работы (если есть).

Цена и время на выполнение работы по договору.

Могу дать гарантию на качество, ответственность и пунктуальность.