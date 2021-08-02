PolinaGrankina04

Полина Гранкина PolinaGrankina04PolinaGrankina04
23 годаРоссия/Мурманск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Логотип, визитка, баннер, фирменный стиль.
Здравствуйте!
Арт-дизайнер к вашим услугам.
Создам/доделаю ваш логотип/визитку/баннер качественно. В работе использую графический планшет и программу Adobe Photoshop. Для работы мне понадобиться: подробное тз, пример работы (если есть).
Цена и время на выполнение работы по договору.
Могу дать гарантию на качество, ответственность и пунктуальность.
Действие аккаунта приостановлено!