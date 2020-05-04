Всем доброго времени суток, меня зовут Полина. Закончила Московский Институт Культуры и Искусств, курсы по AutoCAD и 3D Max. Я разработаю дизайн и создам визуализацию, после которой, квартира идеально Вам подойдет и будет радовать долгие годы. Ведь все начинается с дома - это место, где мы вдохновляемся, отдыхаем и должны чувствовать себя комфортно и счастливо. Работу выполняю быстро, качественно и недорого. Также выполняю художественные росписи на стенах, пишу картины, портреты. Мои контакты: E-mail: [email protected]. Телефон, Whatsapp и Telegram: +7 916 509 27 45