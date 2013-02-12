PolinaShevchenko

Полина Шевченко PolinaShevchenkoPolinaShevchenko
34 годаРоссия/Ульяновск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Шевченко Полина Евгеньевна, 23 года
ОБРАЗОВАНИЕ: (2005 -2012 гг.) Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова, учитель французского и английского языков;
2008 г. - окончен курс в ГОУ ВПО "Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова" по программе "Иностранный язык. Испанский язык: базовый уровень";
2011 г. (май - октябрь) - практика английского языка и приобретение опыта работы в США.
Направления перевода:
- английский – русский; русский – английский;
- французский - русский; русский - французский;
- испанский - русский;
Отличное владение русским языком, аккуратность в исполнении заказов, а также соблюдение сроков гарантирую.
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