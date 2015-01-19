PolinaTurova

Тестировщик

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

• 2007 – 2009 ООО «ИЦ «Информационные и телекоммуникационные системы»

(Разработка и поддержка партнерской программы acclaimnetwork.com - это система баннерной рекламы в Интернет. Вся бизнес-логика содержалась в процедурах СУБД Oracle, отображение информации на сайте - с помощью PHP.)

Должность: Тестировщик Информационных Систем

• 2009 – по н.в. ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ»

Должность: Тестировщик ПО (тестирование платежного приложения и веб-приложения, составление тест-кейсов)

НАВЫКИ

• приемочное тестирование

• разработка методик(тест-планов) для тестирования

• функциональные тесты пользовательских и веб-приложений

• проведение ручного регрессивного тестирования

• разработка и выполнение тестовых сценариев

• подборка специальных наборов данных для тестирования приложений СУБД

• формирование требований

• подготовка продукта, документов и др. для выпуска релиза

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Работоспособность, коммуникабельность, пунктуальность, ответственность, логическое мышление, умение учиться и адаптироваться к существующим задачам, быстро переключаться с одного типа задач на другой. Терпение, усидчивость и умение работать в команде.