PolinaTurova

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
• 2007 – 2009 ООО «ИЦ «Информационные и телекоммуникационные системы»
(Разработка и поддержка партнерской программы acclaimnetwork.com - это система баннерной рекламы в Интернет. Вся бизнес-логика содержалась в процедурах СУБД Oracle, отображение информации на сайте - с помощью PHP.)
Должность: Тестировщик Информационных Систем
• 2009 – по н.в. ООО «ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ»
Должность: Тестировщик ПО (тестирование платежного приложения и веб-приложения, составление тест-кейсов)
НАВЫКИ
• приемочное тестирование
• разработка методик(тест-планов) для тестирования
• функциональные тесты пользовательских и веб-приложений
• проведение ручного регрессивного тестирования
• разработка и выполнение тестовых сценариев
• подборка специальных наборов данных для тестирования приложений СУБД
• формирование требований
• подготовка продукта, документов и др. для выпуска релиза
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Работоспособность, коммуникабельность, пунктуальность, ответственность, логическое мышление, умение учиться и адаптироваться к существующим задачам, быстро переключаться с одного типа задач на другой. Терпение, усидчивость и умение работать в команде.