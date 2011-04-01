PolinaVi

Полина PolinaVi

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
кропотливый письменный перевод

Ключевые преимущества

- глубокое филологическое знание английского языка

- опыт написания эссе и сочинений на различные тематики

- серьезные способности к развитию лингвистической компетенции

Опыт работы

 

11.2012-настоящее время

Удаленный переводчик

ПП Потапов

Англо-русский/русско-английский,испано-русский/русско-испанский перевод, рерайт

Тематики: грамматика, веб-сервисы, описание товаров (одежда, спорт. инвентарь), договора, медицина, туризм

 

04.2011 – 10.2012

Секретарь

ООО с ИИ «Хенкель Баутехник(Украина)», г. Цюрупинск Херсонской области

Обязанности:

- выполнение поручений руководителя

- англо-русский перевод документации(деловая переписка, экономическая отчетность)

- составление отчетов

- организация командировок сотрудников

- подготовка и регистрация приказов

- распределение корреспонденции

- подача счетов на оплату, контроль их продвижения

- договорная работа

 

Образование

Запорожский Национальный Университет (Запорожье)

Год окончания 2010

факультет иностранной филологии, английский язык и литература, специалист

Владение языками

Английский - продвинутый

Испанский - выше среднего

Русский - родной

Украинский - родной

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

степень владения ПК: уровень уверенного пользователя; владею программами Microsoft Word, Excel, Internet

Личные качества

Упорство, настойчивость, сила воли, усидчивость, спокойствие