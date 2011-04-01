Ключевые преимущества
- глубокое филологическое знание английского языка
- опыт написания эссе и сочинений на различные тематики
- серьезные способности к развитию лингвистической компетенции
Опыт работы
11.2012-настоящее время
Удаленный переводчик
ПП Потапов
Англо-русский/русско-английский,испано-русский/русско-испанский перевод, рерайт
Тематики: грамматика, веб-сервисы, описание товаров (одежда, спорт. инвентарь), договора, медицина, туризм
04.2011 – 10.2012
Секретарь
ООО с ИИ «Хенкель Баутехник(Украина)», г. Цюрупинск Херсонской области
Обязанности:
- выполнение поручений руководителя
- англо-русский перевод документации(деловая переписка, экономическая отчетность)
- составление отчетов
- организация командировок сотрудников
- подготовка и регистрация приказов
- распределение корреспонденции
- подача счетов на оплату, контроль их продвижения
- договорная работа
Образование
Запорожский Национальный Университет (Запорожье)
Год окончания 2010
факультет иностранной филологии, английский язык и литература, специалист
Владение языками
Английский - продвинутый
Испанский - выше среднего
Русский - родной
Украинский - родной
Дополнительная информация
Компьютерные навыки
степень владения ПК: уровень уверенного пользователя; владею программами Microsoft Word, Excel, Internet
Личные качества
Упорство, настойчивость, сила воли, усидчивость, спокойствие