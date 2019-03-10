Преподаватель корейского языка

Опытный преподаватель корейского языка любого уровня сложности. Дипломированный востоковед (специалист по Корее).

Подготовка к сдаче TOPIK, KLPT. Индивидуальный подход к обучающемуся. Авторская методика, успешно апробированная в рамках преподавания корейского языка в СПбГУ и НИУ ВШЭ. Формирование языковых навыков с учетом особенностей когнитивной конституции обучающегося.

Опыт преподавания корейского языка на Восточном факультете в СПбГУ (2010-2014, 2015-2016), ВШЭ (2017-2018). Руководитель направления по корейскому языку НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург (2016-2018).