Polina_Ermolaeva

Полина Ермолаева Polina_Ermolaeva

 
44 годаРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Работа с текстом

Доцент, кандидат наук. Преподаю социологию, культурологию, историю мировой культуры, читаю авторские спецкурсы по журналистике.

Пишу продающие тексты, статьи широкой тематики, научные и студенческие работы.

Большой опыт работы в журналистике. Качество, пунктуальность, хороший русский язык.

Копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг, постинг.