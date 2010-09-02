Polina_Ermolaeva

Полина Ермолаева Polina_ErmolaevaPolina_Ermolaeva
44 годаРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Работа с текстом
Доцент, кандидат наук. Преподаю социологию, культурологию, историю мировой культуры, читаю авторские спецкурсы по журналистике.
Пишу продающие тексты, статьи широкой тематики, научные и студенческие работы.
Большой опыт работы в журналистике. Качество, пунктуальность, хороший русский язык.
Копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг, постинг.
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