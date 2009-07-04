Polina_Maty

Матюшина Полина Игоревна
E-mail: [email protected]
Телефон +7 903 791 70 89
Место жительства: г. Москва
Образование:
сентябрь 2011 - иююнь 2012
Католический Университет Лувена (Universite; Catholique de Louvain), Louvain School of Management , Бельгия, Лувен-Ла-Нев
Курсы менеджмента
Основные курсы: Управление операциями, Маркетинг, Бухгалтерский учет,
Стратегический менеджмент, Финансы, Управление персоналом
сентябрь 2009 - сентябрь 2011
Высший институт устных и письменных переводчиков (Institut superieur de traducteurs et interpretes, ISTI), Бельгия, Брюссель,
Магистр (2 года обучения) (синхронный и устный последовательный перевод (французский, русский, английский, русский)
Основные предметы:
Синхронный перевод
Последовательный перевод
Перевод с листа
Международное право
Международная политика
сентябрь - декабрь 2006
Institut superieur de traducteurs et interpretes (ISTI), Бельгия, Брюссель
Стажировка
Приобретение навыков устного и письменного перевода текстов юридической, политической, экономической тематики.
Практика языка (французский, английский)
2004 - 2009 Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ)
Диплом специалиста (фр., англ., исп)
Факультет: Перевод и переводоведение.
Основные предметы:
Устный перевод (фр., англ., исп.)
Письменный перевод (фр., англ., исп.)
Языкознание
Литературное редактирование
Практика языка (фр., англ., исп.)
1993 - 2004 Специализированная французская школа №1275
Аттестат о получении полного среднего образования.
Публикации
«Составление субтитров к художественным фильмам на иностранном языке: личный опыт»,
Матюшина П.И.
Опубликовано в «Вестник МГЛУ», 2009 г.
Участие в конференциях
2-4 июля 2009 г.
Международная конференция «Вызовы XXI века – поликультурный и многоязычный мир»
Доклад «Практические и теоретические аспекты перевода субтитров к художественным фильмам на французском языке».
http://www.avangardpro.ru/event/65
Владение языками
Русский – родной язык
Французский – свободно владею
Английский – свободно владею
Испанский – базовый уровень
Профессиональный опыт
январь 2013 г. Международные рождественские образовательные чтения. Направление «Святоотеческая традиция монашеской жизни в современном мире» (г.Москва)
Синхронный и последовательный перевод (французский; русский)
http://mroc.otdelro.ru/content/277.html
ноябрь 2012 г. Диалог Россия – ЕС по финансовой и макроэкономической политике (г.Москва)
Синхронный и последовательный перевод (французский; русский)
http://formodernization.com/dialogues/macroeconomics/
ноябрь 2012 г. Мастер-классы и тренинги французских поваров в ресторане Raff House (г.Москва)
Последовательный перевод (французский; русский)
http://www.helenedarroze.com/en/destination-moscow.html
Teletota (Французская телевизионная компания).
Перевод фильмов для французского телеканала TV5
апрель 2011 г. Maison Russe a Liege (Бельгия, г.Льеж)
Последовательный перевод (французский; русский), сопровождение экскурсий.
http://www.infovideocanal.be/maison_rus/maison_russe_about.html
май 2009 – сентябрь 2009 Трактат (Переводческое бюро)
Работа в качестве штатного сотрудника
Устный и письменный перевод
2005 – 2009 гг. Преподавание французского языка школьникам
Ключевые навыки
Устный (синхронный, последовательный)/письменный перевод (фр., англ.)
Навыки эффективного менеджмента
Редактирование текстов
Работа с документами
Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Open Office, Trados СAT tool…)