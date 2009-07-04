Polina_Maty

Переводчик (французский, английский)

Матюшина Полина Игоревна

E-mail: [email protected]

Телефон +7 903 791 70 89

Место жительства: г. Москва

Образование:

сентябрь 2011 - иююнь 2012

Католический Университет Лувена (Universite; Catholique de Louvain), Louvain School of Management , Бельгия, Лувен-Ла-Нев

Курсы менеджмента

Основные курсы: Управление операциями, Маркетинг, Бухгалтерский учет,

Стратегический менеджмент, Финансы, Управление персоналом

сентябрь 2009 - сентябрь 2011

Высший институт устных и письменных переводчиков (Institut superieur de traducteurs et interpretes, ISTI), Бельгия, Брюссель,

Магистр (2 года обучения) (синхронный и устный последовательный перевод (французский, русский, английский, русский)

Основные предметы:

Синхронный перевод

Последовательный перевод

Перевод с листа

Международное право

Международная политика

сентябрь - декабрь 2006

Institut superieur de traducteurs et interpretes (ISTI), Бельгия, Брюссель

Стажировка

Приобретение навыков устного и письменного перевода текстов юридической, политической, экономической тематики.

Практика языка (французский, английский)

2004 - 2009 Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ)

Диплом специалиста (фр., англ., исп)

Факультет: Перевод и переводоведение.

Основные предметы:

Устный перевод (фр., англ., исп.)

Письменный перевод (фр., англ., исп.)

Языкознание

Литературное редактирование

Практика языка (фр., англ., исп.)

1993 - 2004 Специализированная французская школа №1275

Аттестат о получении полного среднего образования.

Публикации

«Составление субтитров к художественным фильмам на иностранном языке: личный опыт»,

Матюшина П.И.

Опубликовано в «Вестник МГЛУ», 2009 г.

Участие в конференциях

2-4 июля 2009 г.

Международная конференция «Вызовы XXI века – поликультурный и многоязычный мир»

Доклад «Практические и теоретические аспекты перевода субтитров к художественным фильмам на французском языке».

http://www.avangardpro.ru/event/65

Владение языками

Русский – родной язык

Французский – свободно владею

Английский – свободно владею

Испанский – базовый уровень

Профессиональный опыт

январь 2013 г. Международные рождественские образовательные чтения. Направление «Святоотеческая традиция монашеской жизни в современном мире» (г.Москва)

Синхронный и последовательный перевод (французский; русский)

http://mroc.otdelro.ru/content/277.html

ноябрь 2012 г. Диалог Россия – ЕС по финансовой и макроэкономической политике (г.Москва)

Синхронный и последовательный перевод (французский; русский)

http://formodernization.com/dialogues/macroeconomics/

ноябрь 2012 г. Мастер-классы и тренинги французских поваров в ресторане Raff House (г.Москва)

Последовательный перевод (французский; русский)

http://www.helenedarroze.com/en/destination-moscow.html

Teletota (Французская телевизионная компания).

Перевод фильмов для французского телеканала TV5

www.teletota.fr

апрель 2011 г. Maison Russe a Liege (Бельгия, г.Льеж)

Последовательный перевод (французский; русский), сопровождение экскурсий.

http://www.infovideocanal.be/maison_rus/maison_russe_about.html

май 2009 – сентябрь 2009 Трактат (Переводческое бюро)

http://www.traktat.com/

Работа в качестве штатного сотрудника

Устный и письменный перевод

2005 – 2009 гг. Преподавание французского языка школьникам

Ключевые навыки

Устный (синхронный, последовательный)/письменный перевод (фр., англ.)

Навыки эффективного менеджмента

Редактирование текстов

Работа с документами

Уверенный пользователь ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Open Office, Trados СAT tool…)