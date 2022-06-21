Polina_Maximova

Полина Максимова Polina_MaximovaPolina_Maximova
22 годаРоссия/Великий Новгород
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Визуализатор, начинающий свой путь
На сегодняшний день я умею рисовать на неплохом уровне в традишке (маркеры, акварель, гуашь, акрил)
Работаю в 3Ds max, визуализирую пространства. а так же учусь как моделировать всяческие объекты
Умею работать в AutoCAD (выполняю чертежи по учебе), так же могу переносить чертежи с бумажного носителя в электронный
Разбираюсь в профильных предметах по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте" (жд) и всё что связано с перевозками грузов жд транспортом
Я против войны в Украине!