Занимаюсь разработкой сайтов под ключ.Работаю на фрилансе больше 3-ех лет. Выполняю работы по ТЗ. Буду полезна, если Вам требуется качественное и быстрое исполнение работы в следующих направлениях:
Дизайн
Создание брендбука компании, фирменного стиля.
Разработка логотипов.
Разработка:
Разработка одностраничного сайта (Landing page, лендинг).
Разработка и доработка текущего сайта.
Разработка корпоративного сайта.
Разработка многостраничного сложного сайта.
Разработка сайта под ключ (Wordpress, Битрикс, ОpenCart, Тильда)
Цена данного проекта, обговаривается при встрече.
Разработка интернет-магазина (Wordpress, Битрикс, ОpenCart).
Контент
Маркетинг
Настройка рекламы (Яндекс Директ, РСЯ, Google AdWords, Авито), рекламный бюджет отдельная статья расходов, всегда учитываете, когда хотите, чтобы Вам настроили рекламу.
Учёба:
Также на протяжении 4-ёх лет, писала курсовые, дипломы.
Могу написать курсовую работу, выполнить презентацию и также написать диплом.
Перед выполнением заказа, просьба написать в любом удобном мессенджере, вот номер телефона: 89372101932
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