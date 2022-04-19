Разработка сайтов и дизайна любой сложности. Wordpress, Битрикс, ОpenCart, Тильда, Figma. Пишите, буду рада сотрудничеству!

Занимаюсь разработкой сайтов под ключ.

Работаю на фрилансе больше 3-ех лет. Выполняю работы по ТЗ. Буду полезна, если Вам требуется качественное и быстрое исполнение работы в следующих направлениях:

Дизайн

Создание брендбука компании, фирменного стиля.

Разработка логотипов.

Разработка:

Разработка одностраничного сайта (Landing page, лендинг).

Разработка и доработка текущего сайта.

Разработка корпоративного сайта.

Разработка многостраничного сложного сайта.

Разработка сайта под ключ (Wordpress, Битрикс, ОpenCart, Тильда)

Цена данного проекта, обговаривается при встрече.

Разработка интернет-магазина (Wordpress, Битрикс, ОpenCart).

Контент

Маркетинг

Настройка рекламы (Яндекс Директ, РСЯ, Google AdWords, Авито), рекламный бюджет отдельная статья расходов, всегда учитываете, когда хотите, чтобы Вам настроили рекламу.

Учёба:

Также на протяжении 4-ёх лет, писала курсовые, дипломы.

Могу написать курсовую работу, выполнить презентацию и также написать диплом.

Перед выполнением заказа, просьба написать в любом удобном мессенджере, вот номер телефона: 89372101932