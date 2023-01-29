QA-тестировщик ПО
Высокоаналитический и внимательный к деталям QA-тестерировщик с опытом тестирования различного ПО. Владею различными инструментами и методами тестирования, включая ручное тестирование и приемочное тестирование. Сильные коммуникативные навыки, способность эффективно сообщать и документировать дефекты и проблемы. Стремление предоставлять пользователям высококачественные программные продукты.
Мои устройства:
мобильные устройства Android (версии ОС 11 и 12) Xiaomi Poco X3 и Samsung Galaxy S10
iPad 9 Generation (iPadOS 16.2)
ПК с Windows 10
Я против войны в Украине!