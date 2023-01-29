QA-тестировщик ПО

Высокоаналитический и внимательный к деталям QA-тестерировщик с опытом тестирования различного ПО. Владею различными инструментами и методами тестирования, включая ручное тестирование и приемочное тестирование. Сильные коммуникативные навыки, способность эффективно сообщать и документировать дефекты и проблемы. Стремление предоставлять пользователям высококачественные программные продукты.

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