Полина Вишнякова Polina_VishnyaPolina_Vishnya
26 летРоссия/Псков
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ВЕБ-ДИЗАЙНЕР | САЙТЫ НА TILDA
Меня зовут Полина и я веб-дизайнер с опытом 1,5 года. Я создаю понятные и эстетичные сайты с актуальным дизайном и структурой. Беру в работу проекты любой сложности и уровня дизайна.
Что я могу Вам предложить:
- Лендинги;
- Многостраничные сайты;
- Интернет-магазины;
- Сайты для онлайн школ и бизнеса.
Работа со мной будет для Вас комфортной и продуктивной по следующим причинам:
- На 100% чистая репутация, подтверждённая отзывами клиентов;
- Не срываю сроки и чётко следую намеченному плану;
- Оказываю техническую поддержку после сдачи сайта;
- Делаю свою работу качественно;
- Всегда на связи.
Моё портфолио: https://polina-vishnya.com/
Буду очень рада поработать с Вами!
Я против войны в Украине!