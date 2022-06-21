ВЕБ-ДИЗАЙНЕР | САЙТЫ НА TILDA

Меня зовут Полина и я веб-дизайнер с опытом 1,5 года. Я создаю понятные и эстетичные сайты с актуальным дизайном и структурой. Беру в работу проекты любой сложности и уровня дизайна.

Что я могу Вам предложить:

- Лендинги;

- Многостраничные сайты;

- Интернет-магазины;

- Сайты для онлайн школ и бизнеса.

Работа со мной будет для Вас комфортной и продуктивной по следующим причинам:

- На 100% чистая репутация, подтверждённая отзывами клиентов;

- Не срываю сроки и чётко следую намеченному плану;

- Оказываю техническую поддержку после сдачи сайта;

- Делаю свою работу качественно;

- Всегда на связи.

Моё портфолио: https://polina-vishnya.com/

Буду очень рада поработать с Вами!