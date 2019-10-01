У всего должна быть своя изюминка
О себе:
Лина, 21 год. По образованию дизайнер программист. Имею огромный опыт работы с текстами, ибо занимаюсь этим еще со школы. Разбираюсь во многих темах, быстро учусь и подстраиваюсь под заказчика.
Креативно подхожу ко всем вопросам, исполнительна, трудолюбива, гибка.
Опыт работы:
Работала со следующими темами:
- Контент менеджер на порталах с андроид играми (prodroiders, vzlomannye-igry-dlya-android )
- Контент менеджер на сайте с комп. играми (torrent-igruha)
- Описание спортивных товаров (wellgallery)
- Написание статей на Дзен, также есть свой блог (eclipsa)
- Работа с WordPress
Мои навыки:
- Компьютерные игры;
- Мобильные игры и приложения;
- Азартные игры;
- Медицина;
- Космос;
- IT-технологии;
- Криптовалюты и блокчейн;
- Автомобили;
- Дизайн;
- Архитектура;
- Шоу-бизнес;
- Кино;
- Литература;
- Маркетинг.
- Копирайтинг;
- Рерайтинг;
- Написание авторских статей;
- Сбор данных;
- Лэндинг;
- Составление резюме и ТЗ;
- Транскрибация.
Дополнительные навыки:
- Работа с Fl studio (написание музыки, обработка голоса, сведение треков и т.д.);
- Работа с Ps;
- Работа с Lr;
- Забота с Ai.
Имею опыт работы в обработке и ретуше фотографий, создании логотипов, нейминге и создании слоганов, продвижении в соц. сетях и создании SMM контента; написании: описания к товарам, отзывов, продающих статей.
Мое кредо: Капелька фантазии и щепотка воображения - залог хорошего результата.
Буду рада посотрудничать!