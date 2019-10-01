Polinali

Полина Polinali

 
26 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
У всего должна быть своя изюминка

О себе:

Лина, 21 год. По образованию дизайнер программист. Имею огромный опыт работы с текстами, ибо занимаюсь этим еще со школы. Разбираюсь во многих темах, быстро учусь и подстраиваюсь под заказчика. 

Креативно подхожу ко всем вопросам, исполнительна, трудолюбива, гибка. 

Опыт работы:

  • Контент менеджер на порталах с андроид играми (prodroiders,  vzlomannye-igry-dlya-android )
  • Контент менеджер на сайте с комп. играми (torrent-igruha)
  • Описание спортивных товаров (wellgallery)
  • Написание статей на Дзен, также есть свой блог (eclipsa)
  • Работа с WordPress
Работала со следующими темами:

  •  Компьютерные игры;
  •  Мобильные игры и приложения;
  •  Азартные игры;
  •  Медицина;
  •  Космос;
  •  IT-технологии;
  •  Криптовалюты и блокчейн;
  •  Автомобили;
  •  Дизайн;
  •  Архитектура;
  •  Шоу-бизнес;
  •  Кино;
  •  Литература;
  •  Маркетинг.
Мои навыки:

  •  Копирайтинг;
  •  Рерайтинг;
  •  Написание авторских статей;
  •  Сбор данных;
  •  Лэндинг;
  •  Составление резюме и ТЗ;
  •  Транскрибация.

Дополнительные

 навыки:

  •  Работа с Fl studio (написание музыки, обработка голоса, сведение треков и т.д.);
  •  Работа с Ps;
  •  Работа с Lr;
  •  Забота с Ai.
Имею опыт работы в обработке и ретуше фотографий, создании логотипов, нейминге и создании слоганов, продвижении в соц. сетях и создании SMM контента; написании: описания к товарам, отзывов, продающих статей. 

Мое кредо: Капелька фантазии и щепотка воображения - залог хорошего результата. 

Буду рада посотрудничать!

WordPressНаписание статейAndroidBlockchainРетушь фото

  • Описание андроид игр

    Необходимо описание к андроид играм. Каждое по 1к символов.За одно описание плачу 90 рублей.  Первые тексты оплачиваю сразу - остальные раз в две недели. Если вы не уверены что сможете ежедневно браться за большие объемы работы (15-20к ...

    Android
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад