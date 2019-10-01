У всего должна быть своя изюминка

О себе:

Лина, 21 год. По образованию дизайнер программист. Имею огромный опыт работы с текстами, ибо занимаюсь этим еще со школы. Разбираюсь во многих темах, быстро учусь и подстраиваюсь под заказчика.

Креативно подхожу ко всем вопросам, исполнительна, трудолюбива, гибка.

Опыт работы:

Контент менеджер на порталах с андроид играми (prodroiders, vzlomannye-igry-dlya-android )

Контент менеджер на сайте с комп. играми (torrent-igruha)

Описание спортивных товаров (wellgallery)

Написание статей на Дзен, также есть свой блог (eclipsa)

Работа с WordPress

Работала со следующими темами:

Компьютерные игры;

Мобильные игры и приложения;

Азартные игры;

Медицина;

Космос;

IT-технологии;

Криптовалюты и блокчейн;

Автомобили;

Дизайн;

Архитектура;

Шоу-бизнес;

Кино;

Литература;

Маркетинг.

Мои навыки:

Копирайтинг;

Рерайтинг;

Написание авторских статей;

Сбор данных;

Лэндинг;

Составление резюме и ТЗ;

Транскрибация.

Дополнительные

Работа с Fl studio (написание музыки, обработка голоса, сведение треков и т.д.);

Работа с Ps;

Работа с Lr;

Забота с Ai.

Имею опыт работы в обработке и ретуше фотографий, создании логотипов, нейминге и создании слоганов, продвижении в соц. сетях и создании SMM контента; написании: описания к товарам, отзывов, продающих статей.

Мое кредо: Капелька фантазии и щепотка воображения - залог хорошего результата.

Буду рада посотрудничать!