Копирайт, рерайт, наполнение контента. Грамотно и интересно.

Настроена на длительное, успешное и честное сотрудничество.

От себя гарантирую качественное выполнение задания точно в срок. От вас ожидаю детальное ТЗ.

Копирайтинг и рерайтинг любой сложности и объема. Наполнение контента информационными, аналитическими и рекламными материалами. Готова на долгосрочные проекты.

2007 – 2009 – Уральский государственный университет им. Горького (г.Екатеринбург); факультет журналистики; специальность – журналистика;

2009 – 2012 – ПГНИУ (ПГУ); филологический факультет; кафедра журналистики, специальность журналистика.

Опыт работы:

2011-2013 - интернет-портал mediamoda.ru (Пермь)

должность: журналист-редактор

Июнь 2011 – Телекомпания «Рифей» г.Пермь

Должность: корреспондент- стажёр

Лето 2010 – газета «Пермские новости» г.Пермь

Должность: кореспондент

Лето 2009 – Телерадиокомпания «Регион» г.Чайковский

Должность: журналист-практикант

2008 – ТРК "Регион" (г.Чайковский),

Должность: корреспондент-практикант

2007 - газета «Вечерний Екатеринбург» (г.Екатеринбург),

Должность: внештатный корреспондент