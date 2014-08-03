Настроена на длительное, успешное и честное сотрудничество.
От себя гарантирую качественное выполнение задания точно в срок. От вас ожидаю детальное ТЗ.
- Копирайтинг и рерайтинг любой сложности и объема.
Наполнение контента информационными, аналитическими и рекламными материалами.
Готова на долгосрочные проекты.
2007 – 2009 – Уральский государственный университет им. Горького (г.Екатеринбург); факультет журналистики; специальность – журналистика;
2009 – 2012 – ПГНИУ (ПГУ); филологический факультет; кафедра журналистики, специальность журналистика.
Опыт работы:
2011-2013 - интернет-портал mediamoda.ru (Пермь)
должность: журналист-редактор
Июнь 2011 – Телекомпания «Рифей» г.Пермь
Должность: корреспондент- стажёр
Лето 2010 – газета «Пермские новости» г.Пермь
Должность: кореспондент
Лето 2009 – Телерадиокомпания «Регион» г.Чайковский
Должность: журналист-практикант
2008 – ТРК "Регион" (г.Чайковский),
Должность: корреспондент-практикант
2007 - газета «Вечерний Екатеринбург» (г.Екатеринбург),
Должность: внештатный корреспондент
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