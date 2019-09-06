Polinator888

UX/UI web дизайнер, создание сайтов под ключ
Создаю эффективные лендинги, интернет-магазины, мобильные приложения, личные кабинеты с продающим дизайном, разрешенными изображениями, продающими текстами.
В веб-дизайне в первую очередь следую:
Адаптивному дизайну - чтобы сайт/приложение отображалось грамотно на всех устройствах;
UX/UI дизайну - дизайн реализованный в первую очередь для эффективного взаимодействия с пользователем, а не просто "красивые картинки".
Также создаю сайты под ключ - от проведения аналитики и конкурентов - до настройки seo и аналитики в поисковиках.
Работаю на продвижение и решение задач бизнеса клиента. Внимательность к деталям, ответственность, пунктуальность.
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