Polinator888

UX/UI web дизайнер, создание сайтов под ключ

Создаю эффективные лендинги, интернет-магазины, мобильные приложения, личные кабинеты с продающим дизайном, разрешенными изображениями, продающими текстами.

В веб-дизайне в первую очередь следую:

Адаптивному дизайну - чтобы сайт/приложение отображалось грамотно на всех устройствах;

UX/UI дизайну - дизайн реализованный в первую очередь для эффективного взаимодействия с пользователем, а не просто "красивые картинки".

Также создаю сайты под ключ - от проведения аналитики и конкурентов - до настройки seo и аналитики в поисковиках.

Работаю на продвижение и решение задач бизнеса клиента. Внимательность к деталям, ответственность, пунктуальность.

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