Бухгалтерский учет / Юридическая поддержка

Могилевская Полина Александровна

Тел: +7 (951) 942-88-03

Email: [email protected]

Семейное положение: Разведена

Образование

2009 — 2012

ГУ Высшая Школа Экономики, Пермь

Факультет экономики и управления/ Бухгалтерский учет, анализ, аудит, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза/ Экономист

03.2009 – 06.2009 ЗАО «Газэнергопромбанк», Пермь (Стажировка)

Помощник главного бухгалтера

• Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности;

• Участие в проведении инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств;

• Участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов;

2007 — 2009

Колледж экономики статистики и информатики, Пермь

Экономика / Бухгалтерский учет

Специализация

Знание бухгалтерских программ 1С 7.7 и 8.2. Информационно-правовые системы «Гарант» и «Консультант-Плюс»; системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк». Программы подготовки и сдачи электронной отчетности. Активный пользователь ПК, знание - Corel Draw, Audit Expert.

Профессиональный опыт

10.2009 – 08.2010

ООО «Кадровый центр «Выбор», Пермь

Главный бухгалтер

• Полное ведение бухгалтерского и налогового учета (ОСНО, УСНО);

• Учет заработной платы;

• Восстановление бухгалтерского и налогового учета;

• Сдача отчетности в контролирующие органы;

• Составление отчетных калькуляций себестоимости;

• Проведение экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия;

• Обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины;

• Оценка рисков

Дополнительные сведения

Английский язык: базовые знания

Испанский язык: разговорный

Личные качества

Коммуникабельность, стремление к новым знаниям, целеустремленность, высокий уровень ответственности, способность принимать сбалансированные решения в нестандартных ситуациях.

Увлечения

Велотуризм, спортивные танцы, горные лыжи.