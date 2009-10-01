Могилевская Полина Александровна
Тел: +7 (951) 942-88-03
Email: [email protected]
Семейное положение: Разведена
Образование
2009 — 2012
ГУ Высшая Школа Экономики, Пермь
Факультет экономики и управления/ Бухгалтерский учет, анализ, аудит, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза/ Экономист
03.2009 – 06.2009 ЗАО «Газэнергопромбанк», Пермь (Стажировка)
Помощник главного бухгалтера
• Участие в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности;
• Участие в проведении инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств;
• Участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов;
2007 — 2009
Колледж экономики статистики и информатики, Пермь
Экономика / Бухгалтерский учет
Специализация
Знание бухгалтерских программ 1С 7.7 и 8.2. Информационно-правовые системы «Гарант» и «Консультант-Плюс»; системы «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк». Программы подготовки и сдачи электронной отчетности. Активный пользователь ПК, знание - Corel Draw, Audit Expert.
Профессиональный опыт
10.2009 – 08.2010
ООО «Кадровый центр «Выбор», Пермь
Главный бухгалтер
• Полное ведение бухгалтерского и налогового учета (ОСНО, УСНО);
• Учет заработной платы;
• Восстановление бухгалтерского и налогового учета;
• Сдача отчетности в контролирующие органы;
• Составление отчетных калькуляций себестоимости;
• Проведение экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия;
• Обеспечение строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины;
• Оценка рисков
Дополнительные сведения
Английский язык: базовые знания
Испанский язык: разговорный
Личные качества
Коммуникабельность, стремление к новым знаниям, целеустремленность, высокий уровень ответственности, способность принимать сбалансированные решения в нестандартных ситуациях.
Увлечения
Велотуризм, спортивные танцы, горные лыжи.