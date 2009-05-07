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Языковые пары: немецкий – русский; русский – немецкий. Тематика: техническая, юридическая, строительная, финансовая. Опыт переводческой деятельности: 3 года. Высокая скорость и качество перевода.
Образование: 1) Ярославский Государственный Педагогический Университет им. К.Д. Ушинского. Факультет иностранных языков. Диплом с отличием. Присуждена квалификация: Учитель немецкого и английского языков
2) Университет г. Лейпцига (Германия). Специальность: Устный и письменный перевод, переводоведение в рамках стипендии DAAD (ДААД - Германская Служба академических обменов)
Опыт работы: 1) Немецкий медиаконцерн Bertelsmann – переводчик – ассистент руководителя (немецкий, английский/ синхронный, последовательный, письменный). Тематика переводов: полиграфия, машиностроение, строительство, а также перевод юридической и финансовой документации, пресс-релизов глав концерна. Поддержание в актуальном состоянии немецкой и английской версий веб-сайта фирмы.
2) Перевод с немецкого при проведении пусконаладочных работ на асфальтовом заводе Benninghoven.
Компьютерные навыки: Пакеты (MS Office Word, Excel)
Графические редакторы (Power Point, Paint)
Системы переводческой памяти ( Wordfast)
Специализированные программы
Skype, FineReader,WinRar, WindowsMediaPlayer
(«Ирбис» автоматизированная библиотечная система)
Прикладные пакеты «КонсультантПлюс»
Высокая скорость печати на обоих языках «в слепую».
Особые достижения: 1) Участник программы «Российские интеллектуальные ресурсы» в номинациях «Отличники»; «Победители международных и общероссийских олимпиад и конкурсов» (2006)
2) Наличие 14 публикаций, в том числе 4 научных
3) Член общества дружбы Ярославль-Ханау
4) Член редколлегии первого в Ярославском регионе журнала на немецком языке „Auf Deutsch!“
Заграничный опыт: 1) Языковые и учебно-ознакомительные стажировки в Германии (1996, 1998, 2001, 2002, 2004)
2) Обучение в университете г. Лейпцига (октябрь 2005–февраль 2006)
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