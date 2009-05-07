E-mail: [email protected]

Языковые пары: немецкий – русский; русский – немецкий. Тематика: техническая, юридическая, строительная, финансовая. Опыт переводческой деятельности: 3 года. Высокая скорость и качество перевода.

Образование: 1) Ярославский Государственный Педагогический Университет им. К.Д. Ушинского. Факультет иностранных языков. Диплом с отличием. Присуждена квалификация: Учитель немецкого и английского языков

2) Университет г. Лейпцига (Германия). Специальность: Устный и письменный перевод, переводоведение в рамках стипендии DAAD (ДААД - Германская Служба академических обменов)

Опыт работы: 1) Немецкий медиаконцерн Bertelsmann – переводчик – ассистент руководителя (немецкий, английский/ синхронный, последовательный, письменный). Тематика переводов: полиграфия, машиностроение, строительство, а также перевод юридической и финансовой документации, пресс-релизов глав концерна. Поддержание в актуальном состоянии немецкой и английской версий веб-сайта фирмы.

2) Перевод с немецкого при проведении пусконаладочных работ на асфальтовом заводе Benninghoven.

Компьютерные навыки: Пакеты (MS Office Word, Excel)

Графические редакторы (Power Point, Paint)

Системы переводческой памяти ( Wordfast)

Специализированные программы

Skype, FineReader,WinRar, WindowsMediaPlayer

(«Ирбис» автоматизированная библиотечная система)

Прикладные пакеты «КонсультантПлюс»

Высокая скорость печати на обоих языках «в слепую».

Особые достижения: 1) Участник программы «Российские интеллектуальные ресурсы» в номинациях «Отличники»; «Победители международных и общероссийских олимпиад и конкурсов» (2006)

2) Наличие 14 публикаций, в том числе 4 научных

3) Член общества дружбы Ярославль-Ханау

4) Член редколлегии первого в Ярославском регионе журнала на немецком языке „Auf Deutsch!“

Заграничный опыт: 1) Языковые и учебно-ознакомительные стажировки в Германии (1996, 1998, 2001, 2002, 2004)

2) Обучение в университете г. Лейпцига (октябрь 2005–февраль 2006)