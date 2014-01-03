Polly_Cracker

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Предпроектный анализ, разработка концепции и структуры проекта, разработка подробных прототипов, концепции дизайн-проекта и навигационной структуры.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Разработка и согласование проектной документации любой сложности, составление ТЗ на программные разработки, подготовка и сдача отчётности на любом этапе.
УПРАВЛЕНИЕ
Формирование проектной команды, планирование и управление ресурсами, постановка задач и контроль сроков, использование автоматизированных систем учета и управления.
РАЗРАБОТКА
Управление и координирование работ по программным разработкам на любых видах CMS (1С-Битрикс, Joomla, Host CMS, OpenCms и так далее), проведение тестирования.
ПРОДВИЖЕНИЕ
Разработка поэтапной стратегии комплексного продвижения проекта: поисковое продвижение (SEO), контекстная реклама, социальные сети (SMM), медиапланирование.
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Информационная поддержка проектов: создание, наполнение и редактирование контента, обработка изображений, разработка графических рекламных материалов.