Разработки сайтов/приложений, фирменный стиль, логотипы и прочее
Здравствуйте! Меня зовут Полина и я графический дизайнер.
Образование:
- МГХК им. Глебова: Факультет "Графический дизайн" (2015 - 2019гг.)
- European Humanities University (EHU): "Visual Design" (2019 - 2024гг.)
Программы:
- Adobe Photoshop
- Adobe XD
- Adobe Illustrator
- Adobe Animate
- Figma
- SAI
Основная направленность: сайты/приложения, логотипы/фирменный стиль, ручная графика. Есть желание попробовать себя в играх.
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