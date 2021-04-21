Разработки сайтов/приложений, фирменный стиль, логотипы и прочее

Здравствуйте! Меня зовут Полина и я графический дизайнер.

Образование:

- МГХК им. Глебова: Факультет "Графический дизайн" (2015 - 2019гг.)

- European Humanities University (EHU): "Visual Design" (2019 - 2024гг.)

Программы:

- Adobe Photoshop

- Adobe XD

- Adobe Illustrator

- Adobe Animate

- Figma

- SAI

Основная направленность: сайты/приложения, логотипы/фирменный стиль, ручная графика. Есть желание попробовать себя в играх.