Poly3

Полина Рубанова Poly3

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Разработки сайтов/приложений, фирменный стиль, логотипы и прочее

Здравствуйте! Меня зовут Полина и я графический дизайнер. 

Образование: 

- МГХК им. Глебова: Факультет "Графический дизайн" (2015 - 2019гг.)

- European Humanities University (EHU): "Visual Design" (2019 - 2024гг.)

Программы: 

- Adobe Photoshop

- Adobe XD 

- Adobe Illustrator 

- Adobe Animate 

- Figma 

- SAI 

Основная направленность: сайты/приложения, логотипы/фирменный стиль, ручная графика. Есть желание попробовать себя в играх.