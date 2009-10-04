Polyanskaya

Дизайнер

Полянская Наталья Александровна

Цель: Интересная робота по любимому делу, создание креативных и профессиональных проектов.

Образование:

2005г. – по наст. время Иркутский Государственный Университет, факультет сервиса и рекламы.

1999г. – 2004г. Бурятское республиканское училище культуры и искусств. Присвоена квалификация педагог-живописец, по специальности станковая живопись.

1991г. – 1995г. Художественная школа г.Улан-Удэ

Опыт работы:

2003г. - по наст. время Рекламное агентство «Абрис» г.Улан-Удэ на должности главный дизайнер. Основная обязанность – создание сложных и не стандартных дизайнов, проверка и корректировка работ, до показа заказчику.

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером и необходимыми программами для дизайна как пользователь.

Иностранный язык - английский (со словарем).

Личные качества:

Творческий склад ума, работоспособность, коммуникабельность, , настойчивость, умение отдаваться без остатка работе, творческое “горение”, способность к обучению

Заработная плата на время испытательного срока - от $700