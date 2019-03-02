Polyphonia

Добрый день! Есть сайт на престашоп, работает больше года. Нужен: 1. SEO аудит сайта (внутренний) 2. Внешний с анализ конкурентов по каким словам и как они двигаются (список конкурентов предоставлю) 3. Рекомендации, что нужно сделать чтобы активно продвигаться ...
- Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
Перевод текстов с русского на немецкий 20 текстов - каждый около 2000 знаков Ваша цена за объем и срокиПереводы16 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно настроить таргетированную рекламу в Linkedin 1 Запустить таргетинг 2. Сделать и озвучить выводы по первой компании 3. Дать рекомендацииСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужен сайт одностраничник, в стиле лендинга на вордпресс или drupal Установка плагинов для SEO должны быть включены в стоимость разработки Форма для заказа обратного звонка, форма для отправки заявки тоже Пример скину в личку Хостинг и ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт5 лет назад
добрый день! В течении 30 дней необходимо готовить и публиковать посты и сторис инстаграмм для нашего аккаунта (локальный бизнес) 2 поста (фотослайдер+ текст на три предложения) и 5 простых сторис в неделю на основе наших фото с ...Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт5 лет назад