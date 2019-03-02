Polyphonia

Добрый день! Есть сайт на престашоп, работает больше года. Нужен: 1. SEO аудит сайта (внутренний) 2. Внешний с анализ конкурентов по каким словам и как они двигаются (список конкурентов предоставлю) 3. Рекомендации, что нужно сделать чтобы активно продвигаться ...