Удаленный помощник

Деловое общение, ведение переговоров. Планирование и организация деловых встреч. Специалист по поиску информации в интернете!Общение с государственными структурами. Ответственность, мобильность, стрессоустойчивость Работала в разных направлениях, на руководящих должностях, менеджером по подбору персонала, делопроизводителем, личным помощником, администратором, коммерческим директором в строительстве и генеральным директором.Обладаю всеми профессиональными навыками.MS Office, Outlook, Internet, 1С, (Word, Excel, Power Point, Project) итд.....Яркая личность с разносторонними интересами, предприимчива, общительна; свойственна уверенность в себе, сообразительна и проницательна, хорошо разбираюсь в людях, полна оптимизма, очарования и дружелюбия.Люблю настольный теннис, рыбалку, фото и путешествия....