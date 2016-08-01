Настрою контекстную рекламу, которая приведет клиентов!

НАСТРОЮ ГРАМОТНО КОМПАНИЮ В ЯНДЕКС ДИРЕКТ:- Только целевые клиенты! - Делаю МАКСИМАЛЬНО релевантные объявления которые позволяют повышать CTR и снижать цену клика! - Объявления будут выглядеть со всеми фишками Яндекса (Уточнения, Яндекс визитка, Быстрые ссылки, UTM метки и тд.) - Профессиональное ведение позволяет постоянно улучшать рекламные компании и делать их эффективными! - Настрою цели в Яндекс метрике БЕСПЛАТНО! ?

- Опыт работы с контекстной рекламой более 4 лет!

- CTR по компании от 6% до 25%

- Снижаю стоимость клика до 50%

- Полная релевантность фраз с объявлениями

- Использую все фишки в интерфейсе директа

- Работаю в режиме HARD )