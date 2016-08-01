Нужна настройка Яндекс директ на поиске, на тему ремонт Айфон, Айпад, Мак боок! Есть анкета с подробным описанием! Пишите или звоните!
НАСТРОЮ ГРАМОТНО КОМПАНИЮ В ЯНДЕКС ДИРЕКТ:- Только целевые клиенты! - Делаю МАКСИМАЛЬНО релевантные объявления которые позволяют повышать CTR и снижать цену клика! - Объявления будут выглядеть со всеми фишками Яндекса (Уточнения, Яндекс визитка, Быстрые ссылки, UTM метки и тд.) - Профессиональное ведение позволяет постоянно улучшать рекламные компании и делать их эффективными! - Настрою цели в Яндекс метрике БЕСПЛАТНО! ?
- Опыт работы с контекстной рекламой более 4 лет!
- CTR по компании от 6% до 25%
- Снижаю стоимость клика до 50%
- Полная релевантность фраз с объявлениями
- Использую все фишки в интерфейсе директа
- Работаю в режиме HARD )
- Контекстная реклама14 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть готовое ТЗ нужно просто нарисовать красивый и стильный дизайн!Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт8 лет назад
Смотрите ТЗ, Нужно придумать продающие тексты!Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать сайт!HTML-верстка55 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Нужен красивый дизайн сайта в формате psd!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть готовое ТЗ. Нужен просто красивый дизайн в формате PSD, желательно графику по папкам раскидать.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад