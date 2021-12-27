Pomogator97

Выручалочка для инстаграмчика

Бомбически оформлю твой аккаунт 朗

АНАЛИЗ :

 Целевой аудитории, конкурентов и профиля в целом.

Разработка аудита профиля.

Создание шапки и утп, ссылки.

УПАКОВКА:

 Разработка контент-плана сторис и постов.

 Размещение на странице постов и сторис.

ОФОРМЛЕНИЕ:

 Работа с никнеймом.

 Подписчики и подписки.

 Работа с именем пользователя.

Работа с визуалом: обработка и подбор фото, подбор аватара и обложек актуальных.

ПРОДВИЖЕНИЕ:

Разработка стратегии.

Платное и бесплатное продвижение.