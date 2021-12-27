Pomogator97

Выручалочка для инстаграмчика
Бомбически оформлю твой аккаунт 朗
АНАЛИЗ :
Целевой аудитории, конкурентов и профиля в целом.
Разработка аудита профиля.
Создание шапки и утп, ссылки.
УПАКОВКА:
Разработка контент-плана сторис и постов.
Размещение на странице постов и сторис.
ОФОРМЛЕНИЕ:
Работа с никнеймом.
Подписчики и подписки.
Работа с именем пользователя.
Работа с визуалом: обработка и подбор фото, подбор аватара и обложек актуальных.
ПРОДВИЖЕНИЕ:
Разработка стратегии.
Платное и бесплатное продвижение.
Действие аккаунта приостановлено!