Дизайнер, фоторедактор
Образование:
Северо-западный институт печати
Специальность: Художник-график
Навыки и опыт:
Умение рисовать руками
Компьютерная графика
Дизайн и вёрстка для любой полиграфической продукции.
Фотография, обработка
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Личные качества:
Творческий подход, ответственность, коммуникабельность
Портфолио: http://missisponchphoto.tumblr.com/ фото-портфолио
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Портфолио
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