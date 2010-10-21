Ponch

Алина Александрова Ponch

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Дизайнер, фоторедактор

Образование:

Северо-западный институт печати

Специальность: Художник-график

Навыки и опыт:

Умение рисовать руками

Компьютерная графика

Дизайн и вёрстка для любой полиграфической продукции.

Фотография, обработка

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Личные качества:

Творческий подход, ответственность, коммуникабельность

Портфолио: http://missisponchphoto.tumblr.com/ фото-портфолио

InDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
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