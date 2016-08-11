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Вы хотите, чтобы Ваших гостей и клиентов встречал добрый, красивый голос? Хотите, чтобы Ваша реклама дарила улыбку и хорошее настроение и повышала продажи на 20%? Планируете познакомить покупателей с новыми продуктами, чтобы они на 15% лучше запомнили их свойства и сделали, как минимум, на 10% больше покупок? Вы хотите, чтобы Ваше видео было выразительно и быстро озвучено, или чтобы для него был выполнен качественный дубляж? С удовольствием Вам помогу! Пишите!