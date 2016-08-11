Диктор, озвучивание, реклама, инфографика, IVR, дубляж, тексты, аудиокниги
Вы хотите, чтобы Ваших гостей и клиентов встречал добрый, красивый голос? Хотите, чтобы Ваша реклама дарила улыбку и хорошее настроение и повышала продажи на 20%? Планируете познакомить покупателей с новыми продуктами, чтобы они на 15% лучше запомнили их свойства и сделали, как минимум, на 10% больше покупок? Вы хотите, чтобы Ваше видео было выразительно и быстро озвучено, или чтобы для него был выполнен качественный дубляж? С удовольствием Вам помогу! Пишите!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Человек полностью адекватен, все идет хорошо! (пока на заверщающей стадии)
Ответный отзыв
Интересное задание, четкая формулировка задачи. Спасибо за проект.
$3
10 баллов
9 лет назад
Все отлично! Быстро и то, что требовалось. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Понятное задание, приятное общение, вся необходимая помощь при выполнении заказа, своевременная оплата:-) Спасибо за проект! Рекомендую!
Озвучивание
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга