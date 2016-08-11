Ponedelina

Елена Ponedelina

 
48 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Диктор, озвучивание, реклама, инфографика, IVR, дубляж, тексты, аудиокниги

Вы хотите, чтобы Ваших гостей и клиентов встречал добрый, красивый голос? Хотите, чтобы Ваша реклама дарила улыбку и хорошее настроение  и повышала продажи на 20%? Планируете познакомить покупателей с новыми продуктами, чтобы они на 15% лучше запомнили их свойства и сделали, как минимум, на 10% больше покупок? Вы хотите, чтобы Ваше видео было выразительно и быстро озвучено, или чтобы для него был выполнен качественный дубляж? С удовольствием Вам помогу! Пишите!

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Отзывы заказчиков

MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$10
10 баллов
9 лет назад
Озвучить перебивки для радио
Человек полностью адекватен, все идет хорошо! (пока на заверщающей стадии)
Интересное задание, четкая формулировка задачи. Спасибо за проект.
Ответный отзыв
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Нужно записать короткое голосовое приветствие
Все отлично! Быстро и то, что требовалось. Спасибо за работу!
Отличный заказчик! Понятное задание, приятное общение, вся необходимая помощь при выполнении заказа, своевременная оплата:-) Спасибо за проект! Рекомендую!
Ответный отзыв
Озвучивание
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга