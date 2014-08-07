Poneevaiko

Юлия Poneevaiko

 
37 летРоссия/Иваново
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Услуги по наполнению сайтов контентом

Создам для вашего сайта уникальный, качественный контент.

Вы можете заказать:

• Рерайт текстов;

• Копирайтинг;

• Seo-тексты;

• составление описаний к товарам;

• тексты на главную страницу.

Качество текстов и выполнение работ в оговоренные сроки гарантирую

Рерайт текста