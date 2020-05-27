Ponomarev_Alex

Привет! Меня зовут Алексей и я начинающий специалист в таргетированной рекламе в Facebook&Instagram. С помощью метода по запуску рекламы, который я использую, ты заработаешь деньги так же, как это сделал мой клиент до тебя!
Почему мне стоит доверять?
1. Я даю гарантию на свою работу. Если сумма, заработанная тобой, будет меньше потраченной, то я верну гонорар
2. Я закончил курс обучения таргетированной рекламе у Ивана Лебеденко и получил сертификат государственного образца
3. Ты можешь посмотреть мой кейс и отзыв клиента
А так как я только начинающий таргетолог, я хочу заработать, в первую очередь, твоё доверие. Поэтому я сделаю рекламу за абсолютно символическую сумму и твой отзыв о моей работе.
В стоимость работы входит:
✅ оценка профиля/сайта на готовность к трафику;
✅ анализ конкурентов;
✅ анализ целевой аудитории;
✅ создание 3 креативов(картинка+текст);
✅ запуск тестовой рекламной кампании;
✅ оптимизация и масштабирование;
✅ еженедельная отчетность.
По этой ссылке вы можете посмотреть мой кейс и отзыв клиента
https://sites.google.com/view/alekseyponomarev/
Если готовы обсудить сотрудничество, то пишите
• TG: @ASPonomarev
• VK: https://vk.com/ponomarevalex
• Mail: [email protected]