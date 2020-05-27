Ponomarev_Alex

Таргетолог, рекламный копирайтер

Привет! Меня зовут Алексей и я начинающий специалист в таргетированной рекламе в Facebook&Instagram. С помощью метода по запуску рекламы, который я использую, ты заработаешь деньги так же, как это сделал мой клиент до тебя!

Почему мне стоит доверять?

1. Я даю гарантию на свою работу. Если сумма, заработанная тобой, будет меньше потраченной, то я верну гонорар

2. Я закончил курс обучения таргетированной рекламе у Ивана Лебеденко и получил сертификат государственного образца

3. Ты можешь посмотреть мой кейс и отзыв клиента

А так как я только начинающий таргетолог, я хочу заработать, в первую очередь, твоё доверие. Поэтому я сделаю рекламу за абсолютно символическую сумму и твой отзыв о моей работе.

В стоимость работы входит:

✅ оценка профиля/сайта на готовность к трафику;

✅ анализ конкурентов;

✅ анализ целевой аудитории;

✅ создание 3 креативов(картинка+текст);

✅ запуск тестовой рекламной кампании;

✅ оптимизация и масштабирование;

✅ еженедельная отчетность.

По этой ссылке вы можете посмотреть мой кейс и отзыв клиента

https://sites.google.com/view/alekseyponomarev/

Если готовы обсудить сотрудничество, то пишите

• TG: @ASPonomarev

• VK: https://vk.com/ponomarevalex

• Mail: [email protected]