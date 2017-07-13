Переводчик LV>RU (с латышского на русский)

Письменный перевод в языковой паре латышский-русский (направление LV>RU): договоры, аукционная документация по оценке недвижимости, инструкции, нормативные акты, иные документы юридической тематики, тексты общей и медицинской тематики. Сотрудничество с бюро переводов в Москве и частными заказчиками в Латвии. Подробное резюме - по запросу.

Образцы перевода можно посмотреть здесь: https://drive.google.com/drive/folders/0B6nf1f7jG-NVZHk3a0JBUm1jbDQ?usp=sharing.