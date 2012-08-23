Универсальный работник интернета!

Пиар групп,людей,организаций вобщим всего и всех кто нуждается в известности!!! Реклама сайтов,организаций, раскрутка групп к контакте, пишу стишки, рассказы! Могу сказки для детей!!! Дизайн всего, что может в этом нуждаться! Сам создам группу!