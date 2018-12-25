Фитнес, спорт, тренировки, питание. полеродовок восстановление. Персональные и групповые тренировки

Пишу только уникальный текст на заданную тему простым и интересным читателю языком.

Готова к долгосрочному сотрудничеству.

Обладаю профессиональными навыками в области физической культуры и спорта. Практика проведения персональных и групповых тренировок по фитнесу, адаптивной физкультуре. Опыт составления и коррекции плана питания. Тренировки для детей, а так же восстановление в послеродовом периоде.

Знание основ анатомии, физиологии и биомеханики.