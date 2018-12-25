Фитнес, спорт, тренировки, питание. полеродовок восстановление. Персональные и групповые тренировки
Пишу только уникальный текст на заданную тему простым и интересным читателю языком.
Готова к долгосрочному сотрудничеству.
Обладаю профессиональными навыками в области физической культуры и спорта. Практика проведения персональных и групповых тренировок по фитнесу, адаптивной физкультуре. Опыт составления и коррекции плана питания. Тренировки для детей, а так же восстановление в послеродовом периоде.
Знание основ анатомии, физиологии и биомеханики.
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