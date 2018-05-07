В админке ,при входе в раздел отзывы о магазине и обратный звонок появляется ошибка 500 Магазине на Opencart
- Системное администрирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Пришел отзыв в интернет магазин,а на сайте его не видно ,делаю настройку,чтоб его опубликовать ,вроде все как на сайте Opencat .а отзыва не видно Сайт https://skolaru.ru/Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется модуль для Opencart для подсчета скидки в зависимости суммы товар,с возможностью отключения товар который не попадает под скидки Версия на которая используется в магазине Version 2.3.0.2 (rs.6)Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется дорисовать эскиз логотипа Подробности в переписке с выбранным исполнителем...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработка эскиза логотипа магазина Школьный https://skolaru.ru/Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день ,мне перенесли сайт с одного движка на другой ,сейчас Opencart сделал тест сайта на SEO нашлись ошибки ,хотелось бы их найти и устранить и настроить если что-то мне не настроили ,в процесе переноса ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется перенести товар с описание с картинками ,ценами Ну короче всю карточку товара В подкатегории товара несколько тысяч ,что можете предложить и за какую цену Рассмотрю предложенияНаполнение сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Пробую построить интернет магазин ,дизайн куплю у разработчиков движка ,требуется наладить дижайн под мои требования ,наладить работу сайтаИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика магазина Школьный https://skolaru.ru/ -от такого дизайна хотим избавится Этот сайт на платформе VAMSHOP Рассмотрю предложенияДизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется загрузить текст в интернет магазин ,в раздел доставки,Текст будет написан на этом на этом же сайте,через несколько днейИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать страницу доставки для интернет магазина ,сначала без всяких блоков по расчету Рассмотрю ваше предложение по этой теме,можетИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется консультация по заполнению карточки товара в интернет магазине ,на платформе вамшопИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Лариса, добрый вечер! Мне нужно написать статью порядка 2000 знаков для магазина http://skolaru.ru/ Я на этом сайте только зарегистрировался и это первое что я хочу сделать для начала Может вы что посоветуете для продвижения сайта ,через ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен7 лет назад