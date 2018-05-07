Супер исполнитель - у Руслана хороший вкус, правильное понимание темы за которую он берется Мне очень понравилась его работа -быстро ,красиво,качественно и по теме Еще раз хочу сказать, что ДОВОЛЕН работой с Русланом Рекомендую ли я его другим- ДА ,обращусь ли еще -ДА Советую ли его-ДА Обратитесь- не пожалеете, Руслан удачи и больше тебе клиентов