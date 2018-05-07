Popkov52

Александр Popkov52

 
59 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Требуется дорисовать эскиз логотипа
Все прошло отлично. Все обязательства выполнены в полном объеме. Александр очень ответственный человек и надежный заказчик. Буду рад повторному сотрудничеству. Желаю развития и процветания вашему бизнесу.
Повторно обратился к Руслану за услугой по дорисовки логотипа .Не сколько не пожалел ,специалист высшей квалификации Очень приятно работать с человеком который хорошо знает свое дело Отличное качество дорисованного логотипа ,все наши знакомы в восторге от конечного результата ,все здорово Получаешь позитив от качественной работы ,спасибо Руслан Удачи
Ответный отзыв
Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Разработка эскиза логотипа интернет магазин
Очень интересный проект. С Александром приятно и комфортно работать. На все возникшие вопросы в процессе работы были получены подробные ответы, быстрая обратная связь и утверждение работы... Оплата мгновенная. С удовольствием продолжаю сотрудничество!
Супер исполнитель - у Руслана хороший вкус, правильное понимание темы за которую он берется Мне очень понравилась его работа -быстро ,красиво,качественно и по теме Еще раз хочу сказать, что ДОВОЛЕН работой с Русланом Рекомендую ли я его другим- ДА ,обращусь ли еще -ДА Советую ли его-ДА Обратитесь- не пожалеете, Руслан удачи и больше тебе клиентов
Ответный отзыв
elenamikhaleva
Елена 
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$4
9 баллов
7 лет назад
Написание статьи для интернет магазина Школьный
Написание статей
Александр - надежный заказчик, с которым можно сотрудничать! Задача была поставлена немного размыто, но все моменты можно обсудить и обо всем договориться. Оплата работы в кратчайшие сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
Это первый мой заказ на этом сайте,Елена первая отозвалась на заказ Работу выполнила быстро ,за что спасибо ,цена приемлема Работать с таким исполнителем приятно ,чего и всем желаю
Ответный отзыв