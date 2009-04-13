PopovAnatoly

Здравствуйте! Нужно запрограммировать готовую верстку на Worpress, около 10 страниц, сайт-визитка. Оплата только безналичная, заключаем договор. Напишите цену и сроки, верстку отправлю в ЛС.
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Здравствуйте, друзья! Ищу цифрового художника, который помог бы нарисовать иллюстрацию для главной страницы сайта. Суть задания описана вот тут: ссылка Пожалуйста, оставляйте приблизительную стоимость работы и Вашу оценку ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Всем добрый день! Очень срочно нужно выполнить в AutoCAD несколько чертежей. Стоимость каждого чертежа 1000-1500 руб. в зависимости от сложности. Оплата - webmoney, yandex-деньги, банковский перевод, наличными при встрече (Москва). Примеры ...Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
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Добрый день! Необходимо создать, взяв за основу старую версию презентации, новую - более динамичную и современную. Примерная продолжительность ролика - 7 минут. Во вложении приблизительная схема презентации ...Презентации23 заявкиЗакрыт16 лет назад
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Добрый день! Необходимо создать шаблон для Joomla 1.5 в стиле сайта http://kubikrubik.ru/ Оплата: webmoney, yandex-деньги. Надеемся на длительное сотрудничество. Примерная схема шаблона во вложении. Шаблон должен быть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад