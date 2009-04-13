PopovAnatoly

Александр ответственно подошел к нашей задаче и просто отлично с ней справился, выполнил все качественно и в срок. Постоянно был на связи, задавал вопросы в тему - в результате работа, на которую обычно уходит два три дня, была выполнена за одну ночь. Обязательно буду работать с ним снова. Всем рекомендую!