PopovAnatoly

Анатолий PopovAnatoly

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Битрикс-приложение 250тыс

    $4300

    Здравствуйте! Есть веб-приложение для оценки квалификации специалистов. Выполнено на старой версии Битрикс-Управление сайтом.  Нужно: 1. Сделать обновление системы под новую версию Битрикса; 2. Разработать новые функции приложения ...

    Bootstrap
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иллюстрация для главной страницы сайта

    Здравствуйте, друзья! Ищу цифрового художника, который помог бы нарисовать иллюстрацию для главной страницы сайта.  Суть задания описана вот тут: ссылка﻿ Пожалуйста, оставляйте приблизительную стоимость работы и Вашу оценку ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод чертежей от руки в AutoCAD

    $50

    Всем добрый день! Очень срочно нужно выполнить в AutoCAD несколько чертежей. Стоимость каждого чертежа 1000-1500 руб. в зависимости от сложности. Оплата - webmoney, yandex-деньги, банковский перевод, наличными при встрече (Москва). Примеры ...

    AutoCAD
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработать два Joomla модуля - morfeoshow и zoo

    $30

    В незавершенном проекте нужно доработать два плагина таким образом, чтобы обеспечить возможность изменения в админке ID галерей - в модуле morfeoshow и в другом модуле, каталоге zoo нужно добавить возможность размещения материалов в корневой категории, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание Flash-презентации на основе старой

    $300

    Добрый день! Необходимо создать, взяв за основу старую версию презентации, новую - более динамичную и современную. Примерная продолжительность ролика - 7 минут. Во вложении приблизительная схема презентации ...

    Презентации23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание шаблона для Joomla 1.5

    $250

    Добрый день! Необходимо создать шаблон для Joomla 1.5 в стиле сайта http://kubikrubik.ru/ Оплата: webmoney, yandex-деньги. Надеемся на длительное сотрудничество. Примерная схема шаблона во вложении. Шаблон должен быть ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
9 баллов
11 лет назад
Создание шаблона для Joomla 1.5
Joomla
++++
Андрей со своей командой отлично справился с нашей задачей. В процессе потребовалась существенная доработка шаблона под движок - все выполнено на высшем уровне. Огромное ему за это спасибо. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
4UDO-DesertWind
Александр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Перевод чертежей от руки в AutoCAD
AutoCAD
Грамотный подход к делу. Полная информация о работе и информационная поддержка в процессе. Оплата быстро и в полном объеме. Очень понравилось с Вами работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Крайне рекомендую.
Александр ответственно подошел к нашей задаче и просто отлично с ней справился, выполнил все качественно и в срок. Постоянно был на связи, задавал вопросы в тему - в результате работа, на которую обычно уходит два три дня, была выполнена за одну ночь. Обязательно буду работать с ним снова. Всем рекомендую!
Ответный отзыв