Удаленный монтаж видео и обработка фотографий

Предлагаю удалённый монтаж видеороликов различной сложности: свадебных фильмов, клипов, love story, выпускных, утренников, юбилеев, корпоративов и т.д. Легко подстраиваюсь под стиль заказчика, выполняю все требования и корректировки. Так же предоставляю услуги обработки фотографий в Photoshop. Первые несколько работ выполню бесплатно или с минимальной оплатой, с целью набора портфолио. Так же вы можете прислать тестовое задание, выполню, если понравится - будем сотрудничать. Владею программами Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Digital Photo Professional 4.