Portativeby

Компания "Портатив"

Portative.by – сеть магазинов модных гаджетов и аксессуаров для мобильных телефонов.

Команда "Портатив" работает на рынке с 2005 года и действительно любит то, чем занимается.

Мы называем гаджетом любое устройство, которое улучшает жизнь человека. От фитнес-браслета до миниатюрного термоса.

В ассортименте компании более 7800 товаров среди которых как стандартные аксессуары для техники, так и трендовые гаджеты для активного образа жизни.

Мы следим за последними новинками в технологиях и разбираемся в новых моделях смартфонов.

Portative.by – это: