Portativeby

Марина Portativeby

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Компания "Портатив"

Portative.by –  сеть магазинов модных гаджетов и аксессуаров для мобильных телефонов.

Команда "Портатив"  работает на рынке с 2005 года и действительно любит то, чем занимается.

Мы называем гаджетом любое устройство, которое улучшает жизнь человека. От фитнес-браслета до миниатюрного термоса.

В ассортименте компании более 7800 товаров среди которых как стандартные аксессуары для техники, так и трендовые гаджеты для активного образа жизни.

Мы следим за последними новинками в технологиях и разбираемся в новых моделях смартфонов.

Portative.by – это:

  • Oпыт работы на рынке – более 12 лет;
  • Tовары с собственного склада;
  • Cкидки и акции;
  • Доставка бесплатно в день заказа;
  • Гарантия - возврат товара за 10 минут;
  • Работаем 7 дней в неделю;
  • 5 оффлайн-магазинов в самом центре Минска.