Portativeby

Компания "Портатив"
Portative.by – сеть магазинов модных гаджетов и аксессуаров для мобильных телефонов.
Команда "Портатив" работает на рынке с 2005 года и действительно любит то, чем занимается.
Мы называем гаджетом любое устройство, которое улучшает жизнь человека. От фитнес-браслета до миниатюрного термоса.
В ассортименте компании более 7800 товаров среди которых как стандартные аксессуары для техники, так и трендовые гаджеты для активного образа жизни.
Мы следим за последними новинками в технологиях и разбираемся в новых моделях смартфонов.
Portative.by – это:
- Oпыт работы на рынке – более 12 лет;
- Tовары с собственного склада;
- Cкидки и акции;
- Доставка бесплатно в день заказа;
- Гарантия - возврат товара за 10 минут;
- Работаем 7 дней в неделю;
- 5 оффлайн-магазинов в самом центре Минска.
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