PositiveWorks

Positive Works Group - молодая команда прожженных специалистов

Positive Works Group - молодая команда прожженных специалистов, связанных между собой всемирной паутиной, стремлением к совершенству и позитивом в работе. Сфера нашего применения ограниченна пределом Вашей фантазии и Российским законодательством. Если Вам будет нужна реклама на борту МКС, мы разработаем макет и найдем тех, кто будет готов ее разместить за небольшие деньги.

Наше увлечение – любовь к конфетам и интернету. Из каждого заказа мы сделаем очень вкусную конфету и сделаем так, чтобы каждый в Интернете о ней узнал.