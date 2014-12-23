Переводы текстов любой сложности

Письменный перевод: Мы выполняем перевод корпоративных, финансовых и личных документов, договоров, спецификаций, инструкций, переписки с зарубежными партнерами, сайтов, презентаций, видео-роликов, книг и т.д. Устный перевод: Мы предоставляем опытных переводчиков для работы на переговорах, семинарах, конференциях и пр. Прочие услуги: Мы заверяем свои переводы нотариально, помогаем с апостилированием. Гарантируем полную конфиденциальность. Главное правило нашей компании – качественный перевод и индивидуальный подход к клиенту! Мы серьезно подходим к подбору переводчика для каждого заказчика, помогаем составить глоссарий, содержащий все необходимые слова и термины.