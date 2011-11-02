Poteshnova

На данный момент есть действующий интернет-магазина на OpenCart с базовым функционалом на стандартном дизайне. Интересует либо доработка и оптимизация существующего, либо создание нового. Основные задачи: - сайт должен быть адаптивным под разные платформы ...
- Интернет-магазины17 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем доброе время суток! Необходимо довести до ума магазин ан Open Cart: поставить необходимые модули, закончить dthcnre и т.д. Все работы на нашем хостинге. В ЛС сброшу ссылку на магазин.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Всем доброе время суток! Нужен интернет-магазин косметики. Стандартный шаблон + логотип, все, что нужно будет по дизайну - сделаем сами. По CMS - предлагайте варианты. Есть магазин, ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать магазин виниловых наклеек на телефоны, ноутбуки и пр.гаджеты. Полный функционал + партнерская программа + синхронизация с Новой почтой + SEO + мелкие доработки после запуска. Агентства прошу не ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт12 лет назад
Создание сайта на Wordpress. ТЗ при обсуждении.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Интернет-магазин под "ключ". CMS - предлагайте варианты, дизайн - из набора стандартных + размещение логотипа. Подробное ТЗ при обсуждении.Интернет-магазины38 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать сайт- визитку. Дизайн + все необходимые графические материалы предоставляем. Предлагайте варианты.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно почистить от мусора и залатать имеющиеся "дыры" в магазине, работающем на osc Vam edition.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется надстройка 1С - фитнес-клуб. Необходимо доработать некоторые функции: добавить некоторые колонки, справочники, напоминания, сортировку и т.д., обновить вид карточки клиента. По возможности реализовать модуль ведения клиентской базы: отслеживание звонков, напоминание о контакте, ...Прочее1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Доброе время суток! Нужна программа учета клиентов фитнес-клуба. ТЗ вышлю на почту.Базы данных26 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброе время суток! Необходимо сверстать и натянуть на типовой движок OSCommerce доработанный бесплатный шаблон. Установить на хостинг.HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо доработать имеющийся бесплатный шаблон и интегрировать его на движок oscommerce Vam editionHTML-верстка7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо доработать имеющийся бесплатный шаблон и интегрировать его на движок oscommerce Vam editionHTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Интересует создание/редактирование компонентов и системы оформления заказов в интернет-магазине, работающем на InstantCMS. Возможность, условия, сроки, стоимость.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад