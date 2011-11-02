Poteshnova

Юлия Потешнова Poteshnova

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Приватно для Польской Александр (Harley1990)
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Было очень приятно работать с Юлией! Четко составленное задание, приятное общение, оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Все четко и в срок. Без нареканий. Спасибо! Будем обращаться снова.
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