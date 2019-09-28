Дизайн интерьеров и 3д визуализация

К вашим услугам студия Дизайна и 3д Визуализации.

Команда профессионалов выполнит поставленные задачи качественно,в кротчайшие сроки.

Цена 350р за м2.

Сроки по интерьеру 1 - 2 дня на помещение; Первое помещение делаем без предоплаты.

Далее условия работы: после получения ТЗ, делаем и отправляем черновые рендеры,вы вносите 50% предоплаты,

идет процесс согласований и внесения правок,после выдачи финальных рендеров - получение оставшихся 50% оплаты.

Viber: +380505416696

Telegram: +380505416696

Whats app: +380505416696

email: [email protected]

Всегда на связи. Пишите будем рады сотрудничать с вами!

Портфолио: instagram.com/potykun_design