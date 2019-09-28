Дизайн интерьеров и 3д визуализация
К вашим услугам студия Дизайна и 3д Визуализации.
Команда профессионалов выполнит поставленные задачи качественно,в кротчайшие сроки.
Цена 350р за м2.
Сроки по интерьеру 1 - 2 дня на помещение; Первое помещение делаем без предоплаты.
Далее условия работы: после получения ТЗ, делаем и отправляем черновые рендеры,вы вносите 50% предоплаты,
идет процесс согласований и внесения правок,после выдачи финальных рендеров - получение оставшихся 50% оплаты.
Viber: +380505416696
Telegram: +380505416696
Whats app: +380505416696
email: [email protected]
Всегда на связи. Пишите будем рады сотрудничать с вами!
Портфолио: instagram.com/potykun_design