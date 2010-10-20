Гладких Алексей Игоревич
Город:Никополь
Опыт работы: 4 года
Общий стаж: 4 года
Должность: Дизайнер компьютерной графики
Период работы: 4 года
Описание деятельности компании: Создание банеров,шапок на сайт,обработка фото, и тд. А также Создание видеороликов, адаптация видеороликов...
Должностные обязанности и достижения: изготовление рекламных банеров, анимаций, рекламок, прайсов, наружной рекламы, ретушь,обработка фотографий.
изготовление рекламных видеороликов, заставок , спец. эффекты,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Уровень владения компьютером: Мастер
Компьютерные навыки: Adobe Photoshop,Paint.net,Ulead VideoStudio...
КОНТАКТЫ
Skype: duotronik
Isq:430368294
mobile-+380669991887
e-mail [email protected] или [email protected]
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