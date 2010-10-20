Дизайн/Графика/Фото

Гладких Алексей Игоревич

Город:Никополь

Опыт работы: 4 года

Общий стаж: 4 года

Должность: Дизайнер компьютерной графики

Период работы: 4 года

Описание деятельности компании: Создание банеров,шапок на сайт,обработка фото, и тд. А также Создание видеороликов, адаптация видеороликов...

Должностные обязанности и достижения: изготовление рекламных банеров, анимаций, рекламок, прайсов, наружной рекламы, ретушь,обработка фотографий.

изготовление рекламных видеороликов, заставок , спец. эффекты,

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ

Уровень владения компьютером: Мастер

Компьютерные навыки: Adobe Photoshop,Paint.net,Ulead VideoStudio...

КОНТАКТЫ

Skype: duotronik

Isq:430368294

mobile-+380669991887

e-mail [email protected] или [email protected]