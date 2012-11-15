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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Отличное понимание ТЗ и как следствие немалая экономия моего времени. Всё сделано точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного и аккуратного исполнителя. Настроен на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Сергей с вами было очень приятно работать. Вы очень внимательный,во время все разъясняющий,всегда на связи. Побольше бы таких заказчиков,как вы.Если что - я всегда к вашим услугам.
Иллюстрации и Рисунки
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от $5
от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 1 дня
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