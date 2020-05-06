Pozhalov_Ilya

Переводчик (EN-RU/RU-EN)

Профессиональные переводы с английского на русский, а также с русского на английский. Перевод художественных, юридических, медицинских, технических, бизнес текстов.

Проходил языковую практику в Великобритании (4 месяца в 2013 году), а также в США (5 месяцев в 2019 году).

Образование: ОмГу, Факультет международного бизнеса.

Тариф за 1000 знаков с пробелами: 1,6 $ / 120 рублей. Предоплата либо сейф.

Мои контакты:

Gmail: [email protected]

Telegram: OMSK_Ilya_Pozhalov (+79048244691)

WhatsApp: (+79048244691)