Pozhalov_Ilya

Переводчик (EN-RU/RU-EN)
Профессиональные переводы с английского на русский, а также с русского на английский. Перевод художественных, юридических, медицинских, технических, бизнес текстов.
Проходил языковую практику в Великобритании (4 месяца в 2013 году), а также в США (5 месяцев в 2019 году).
Образование: ОмГу, Факультет международного бизнеса.
Тариф за 1000 знаков с пробелами: 1,6 $ / 120 рублей. Предоплата либо сейф.
Мои контакты:
Gmail: [email protected]
Telegram: OMSK_Ilya_Pozhalov (+79048244691)
WhatsApp: (+79048244691)
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