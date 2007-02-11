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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
17 лет назад
Отлично справилась, сразу же предоставим еще одно задание.
Ответный отзыв
все было отлично, заплатили в срок, никаких проблем:)