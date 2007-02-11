Pozuzu

Наталья Pozuzu

 
45 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

От дизайна календаря и многостраничной верстки до полноценного сайта "под ключ" с CMS и без )

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Отзывы заказчиков
a10
51 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
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Отлично справилась, сразу же предоставим еще одно задание.
все было отлично, заплатили в срок, никаких проблем:)
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